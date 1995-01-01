T-Stand – это часть модульной системы штатива Fotopro T1 Plus, одновременно центральная колонна и односекционный штатив высотой 16.3 см. T-Stand полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав) и выдерживает нагрузку до 5 кг, чего с запасом хватает для абсолютного большинства современных камер. T-Stand имеет 2 очевидных применения: съемка от уровня земли на улице и использование в качестве настольного штатива – например, для записи блогов. Кроме того, его можно использовать как короткую рукоятку для удержания камеры при записи видео – это снижает эффект дрожания рук и облегчает запись в формате селфи. В остальное время он работает как центральная колонна вашего штатива.

T1 Plus – это уникальный модульный штатив с 4 вариантами центральной колонны:

T-Basic – простой короткий адаптер, позволяющий вести съемку от уровня земли

T-Track – короткий адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для съемки панорам и видео

T-Bar – длинная колонна, увеличивающая максимальную высоту съемки

T-Stand – короткая колонна и мини-штатив 2 в 1

Один из вариантов всегда входит в комплект с T1 Plus, а остальные можно приобрести отдельно.

Характеристики