Центральная колонна / штатив Fotopro T-Stand, для T1 Plus, до 5 кг
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Характеристики
Описание
T-Stand – это часть модульной системы штатива Fotopro T1 Plus, одновременно центральная колонна и односекционный штатив высотой 16.3 см. T-Stand полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав) и выдерживает нагрузку до 5 кг, чего с запасом хватает для абсолютного большинства современных камер. T-Stand имеет 2 очевидных применения: съемка от уровня земли на улице и использование в качестве настольного штатива – например, для записи блогов. Кроме того, его можно использовать как короткую рукоятку для удержания камеры при записи видео – это снижает эффект дрожания рук и облегчает запись в формате селфи. В остальное время он работает как центральная колонна вашего штатива.
T1 Plus – это уникальный модульный штатив с 4 вариантами центральной колонны:
- T-Basic – простой короткий адаптер, позволяющий вести съемку от уровня земли
- T-Track – короткий адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для съемки панорам и видео
- T-Bar – длинная колонна, увеличивающая максимальную высоту съемки
- T-Stand – короткая колонна и мини-штатив 2 в 1
Один из вариантов всегда входит в комплект с T1 Plus, а остальные можно приобрести отдельно.
Характеристики
- Диаметр верхней площадки: 57 мм
- Высота в раскрытом виде: 16.3 см
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Размеры: 65 х 65 х 198 мм
- Вес: 330 г