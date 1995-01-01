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Центральная колонна / штатив Fotopro T-Stand, для T1 Plus, до 5 кг

Код товара:УТ-00089594
Артикул:T-Stand

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

T-Stand – это часть модульной системы штатива Fotopro T1 Plus, одновременно центральная колонна и односекционный штатив высотой 16.3 см. T-Stand полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав) и выдерживает нагрузку до 5 кг, чего с запасом хватает для абсолютного большинства современных камер. T-Stand имеет 2 очевидных применения: съемка от уровня земли на улице и использование в качестве настольного штатива – например, для записи блогов. Кроме того, его можно использовать как короткую рукоятку для удержания камеры при записи видео – это снижает эффект дрожания рук и облегчает запись в формате селфи. В остальное время он работает как центральная колонна вашего штатива.

T1 Plus – это уникальный модульный штатив с 4 вариантами центральной колонны:

  • T-Basic – простой короткий адаптер, позволяющий вести съемку от уровня земли
  • T-Track – короткий адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для съемки панорам и видео
  • T-Bar – длинная колонна, увеличивающая максимальную высоту съемки
  • T-Stand – короткая колонна и мини-штатив 2 в 1

Один из вариантов всегда входит в комплект с T1 Plus, а остальные можно приобрести отдельно.

Характеристики

  • Диаметр верхней площадки: 57 мм
  • Высота в раскрытом виде: 16.3 см
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Размеры: 65 х 65 х 198 мм
  • Вес: 330 г