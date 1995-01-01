Центральная колонна Fotopro T-Bar длиной 38 см (15") позволяет увеличить максимальную высоту расположения камеры для штатива Fotopro T1 Plus: со 149 до 179 см. Колонна выполнена из многослойного карбонового волокна, что обеспечивает гладкое скольжение, снижает вес и эффективно гасит микровибрации, идущие от поверхности. Металлический крюк дает возможность утяжелить штатив балластом для повышения устойчивости в ветренную погоду.

Колонну также можно использовать как рукоятку для съемки селфи и записи видео.

T1 Plus – это уникальный модульный штатив с 4 вариантами центральной колонны:

T-Basic – простой короткий адаптер, позволяющий вести съемку от уровня земли

T-Track – короткий адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для съемки панорам и видео

T-Bar – длинная колонна, увеличивающая максимальную высоту съемки

T-Stand – короткая колонна и мини-штатив 2 в 1

Один из вариантов всегда входит в комплект с T1 Plus, а остальные можно приобрести отдельно.

Характеристики