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Центральная колонна Fotopro T-Bar, для штатива T1 Plus, 38 см, карбон

Код товара:УТ-00089593
Артикул:T-Bar

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Центральная колонна Fotopro T-Bar длиной 38 см (15") позволяет увеличить максимальную высоту расположения камеры для штатива Fotopro T1 Plus: со 149 до 179 см. Колонна выполнена из многослойного карбонового волокна, что обеспечивает гладкое скольжение, снижает вес и эффективно гасит микровибрации, идущие от поверхности. Металлический крюк дает возможность утяжелить штатив балластом для повышения устойчивости в ветренную погоду.

Колонну также можно использовать как рукоятку для съемки селфи и записи видео.

T1 Plus – это уникальный модульный штатив с 4 вариантами центральной колонны:

  • T-Basic – простой короткий адаптер, позволяющий вести съемку от уровня земли
  • T-Track – короткий адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для съемки панорам и видео
  • T-Bar – длинная колонна, увеличивающая максимальную высоту съемки
  • T-Stand – короткая колонна и мини-штатив 2 в 1

Один из вариантов всегда входит в комплект с T1 Plus, а остальные можно приобрести отдельно.

Характеристики

  • Размеры: 66 х 66 х 381 мм
  • Вес: 240 г
  • Диаметр верхней площадки: 57 мм
  • Винт: 3/8"-16