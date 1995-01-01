Держатель для телефона Fotopro SJ-99L, в башмак, металлический

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Код товара: УТ-00094497 Артикул: SJ-99L Код товара: УТ-00094497 Артикул: SJ-99L Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Fotopro SJ-99L - это прочный металлический зажим для телефона, который нужен для установки смартфона на штатив, монопод или стедикам. Гаджет изготовлен из алюминия, весит 134 грамма и подходит для телефонов шириной от 58 до 88 мм. Крепление холодный башмак (cold shoe) имеется с двух сторон для установки аксессуаров. Особенности: Крепления: стандартная резьба 1/4" и площадка типа Arca-Swiss в основании

По бокам есть два разъема «холодный башмак» (cold shoe) для установки аксессуаров

Положение: позволяет легко менять ориентацию смартфона с горизонтальной на вертикальную Характеристики: Размер: 42 х 32 х 129 мм

Вес: 134 г

Диапазон зажима: 58-88 мм Видео Наш обзор

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