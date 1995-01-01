Держатель для телефона Fotopro SJ-99L, в башмак, металлический
Код товара:УТ-00094497
Артикул:SJ-99L
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДля телефона
Описание
Fotopro SJ-99L - это прочный металлический зажим для телефона, который нужен для установки смартфона на штатив, монопод или стедикам. Гаджет изготовлен из алюминия, весит 134 грамма и подходит для телефонов шириной от 58 до 88 мм. Крепление холодный башмак (cold shoe) имеется с двух сторон для установки аксессуаров.
Особенности:
- Крепления: стандартная резьба 1/4" и площадка типа Arca-Swiss в основании
- По бокам есть два разъема «холодный башмак» (cold shoe) для установки аксессуаров
- Положение: позволяет легко менять ориентацию смартфона с горизонтальной на вертикальную
Характеристики:
- Размер: 42 х 32 х 129 мм
- Вес: 134 г
- Диапазон зажима: 58-88 мм