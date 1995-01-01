Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель для телефона Fotopro SJ-99L, в башмак, металлический

  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
  • SJ-99L, в башмак, металлический
Код товара:УТ-00094497
Артикул:SJ-99L

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fotopro SJ-99L - это прочный металлический зажим для телефона, который нужен для установки смартфона на штатив, монопод или стедикам. Гаджет изготовлен из алюминия, весит 134 грамма и подходит для телефонов шириной от 58 до 88 мм. Крепление холодный башмак (cold shoe) имеется с двух сторон для установки аксессуаров.

Особенности:

  • Крепления: стандартная резьба 1/4" и площадка типа Arca-Swiss в основании
  • По бокам есть два разъема «холодный башмак» (cold shoe) для установки аксессуаров
  • Положение: позволяет легко менять ориентацию смартфона с горизонтальной на вертикальную

Характеристики:

  • Размер: 42 х 32 х 129 мм
  • Вес: 134 г
  • Диапазон зажима: 58-88 мм