Держатель для телефона Fotopro SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
Код товара:УТ-00094498
Артикул:SJ-91C
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДля телефона
Описание
Fotopro SJ-91C - это универсальное магнитное крепление для смартфона с поддержкой MagSafe, оснащенное разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 дюйма для установки на штативы и камеры. Устройство весит 65 г, выполнено из алюминия и поддерживает вращение по 3 осям на 720 градусов. Магнитное крепление может выдержать вес до 1.3 кг.
Особенности:
- Магнитная фиксация: Мощные магниты N52 для надежного удержания телефона.
- Вращение: Трехосевая система с плавным демпфированием на 720°.
- Крепления: Стандартный «холодный башмак» (Cold shoe) и резьбовой порт 1/4″.
- Назначение: Съемка влогов, стримов, использование телефона в качестве монитора для основной камеры.