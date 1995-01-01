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Держатель для телефона Fotopro SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe

  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
  • SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe
Код товара:УТ-00094498
Артикул:SJ-91C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fotopro SJ-91C - это универсальное магнитное крепление для смартфона с поддержкой MagSafe, оснащенное разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 дюйма для установки на штативы и камеры. Устройство весит 65 г, выполнено из алюминия и поддерживает вращение по 3 осям на 720 градусов. Магнитное крепление может выдержать вес до 1.3 кг.

Особенности:

  • Магнитная фиксация: Мощные магниты N52 для надежного удержания телефона.
  • Вращение: Трехосевая система с плавным демпфированием на 720°.
  • Крепления: Стандартный «холодный башмак» (Cold shoe) и резьбовой порт 1/4″.
  • Назначение: Съемка влогов, стримов, использование телефона в качестве монитора для основной камеры.