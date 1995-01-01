Держатель для телефона Fotopro SJ-91C, в башмак, с креплением MagSafe

<



















>















Код товара: УТ-00094498 Артикул: SJ-91C Код товара: УТ-00094498 Артикул: SJ-91C Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Fotopro SJ-91C - это универсальное магнитное крепление для смартфона с поддержкой MagSafe, оснащенное разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 дюйма для установки на штативы и камеры. Устройство весит 65 г, выполнено из алюминия и поддерживает вращение по 3 осям на 720 градусов. Магнитное крепление может выдержать вес до 1.3 кг. Особенности: Магнитная фиксация: Мощные магниты N52 для надежного удержания телефона.

Вращение: Трехосевая система с плавным демпфированием на 720°.

Крепления: Стандартный «холодный башмак» (Cold shoe) и резьбовой порт 1/4″.

Назначение: Съемка влогов, стримов, использование телефона в качестве монитора для основной камеры. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.