Fotopro RZ-5 – еще одна вариация на тему пряжки Capture от Peak Design. Это простой и эффективный способ ношения камеры: она находится перед вами, вы ее контролируете, при этом она не болтается из стороны в сторону в движении, и вы можете снять ее за секунду. Крепление также позволяет быстро освободить руки, когда нужно, к примеру, поменять объективы или разложить штатив.

Крепление устанавливается на поясной ремень или лямку рюкзака толщиной не более 1.5 см и шириной до 7.5 см и фиксируется с помощью 2 болтов с накатанной головкой. Силиконовое покрытие на внутренних поверхностях не дает ему проскальзывать под весом камеры. Быстросъемная площадка заводится одним движением, сверху вниз до щелчка, а для разблокировки нужно нажать на рычажок золотистого цвета. Для большей безопасности вы можете сдвинуть дополнительный замок сбоку – тогда рычажок будет не нажать. Площадку можно заводить любой стороной, что удобно. Для камер с крупными объективами рекомендуется вертикальная посадка, а при использовании легкой оптики фотоаппарат можно ставить и горизонтально, поперек. Площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что делает ее совместимой с сотнями моделей штативов, моноподов и других держателей на рынке: просто снимите камеру и сразу же поставьте ее на штатив, не нужно лишних приготовлений.

Крепление выполнено из алюминиевого сплава и выдерживает нагрузку до 25 кг, поэтому камеру не получится вырвать силой – защита от уличных краж.

Помимо фотоаппаратов и экшен-камер крепление Fotopro RZ-5 можно использовать, к примеру, с биноклями, при наличии у них штативного адаптера (универсальные адаптеры можно найти в продаже).