Fotopro Origin Video относится к флагманской линейке Pantour. Это очень легкий и прочный карбоновый штатив, идеально подходящий для путешествий и съемки на выезде: при собственном весе около 1.5 кг он выдерживает нагрузку 15 кг (только ноги, головка MH-4L – до 3 кг). Ноги протестированы на 10 000 циклов выдвигания, замки – на 5000 циклов запирания, штатив выдерживает работу при экстремальных температурах (от -40° до +70° С, только ноги) и протестирован на коррозионную стойкость после обработки солеными брызгами.

Специальная форма ножек обеспечивает компактность в сложенном виде: диаметр составляет всего 6.3 см, поэтому он легко ложится в ладонь, как бутылка воды. Многослойное карбоновое волокно прекрасно гасит микровибрации, идущие от поверхности, не входя с ними в резонанс. Клипсовые алюминиевые замки с пружинным механизмом выполнены в изогнутой форме, чтобы занимать меньше места. Центральную колонну можно отсоединить, оставив только короткий адаптер для съемки от уровня земли. Ключ для разборки располагается в углублении на самой колонне – очень удобно. Снизу на колонне установлен металлический крюк для балласта (рюкзака или мешка с песком / камнями) – рекомендуем пользоваться этим при съемке в ветренную погоду. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы из нержавеющей стали, которые обеспечивают лучшую фиксацию на открытом грунте, на снегу и тому подобных покрытиях. Резиновая накладка на одной из ножек согревает руки в холодную погоду.

На центральной крестовине расположено 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (монитор, микрофон, свет) через универсальные кронштейны типа Magic Arm (продаются отдельно).

Про головку MH-4L тоже есть что рассказать. Это очень компактная видеоголова, которая весит менее 0.5 кг при безопасной нагрузке 3 кг (для более тяжелых камер используйте версию Origin Plus Video с головой MH-6A Pro на 5 кг). Жидкостные картриджи обеспечивают плавный наклон и панорамирование камеры. Выравнивающая база позволяет быстро настроить положение головы таким образом, чтобы при панорамировании не заваливался горизонт. Не забыли и про популярный формат вертикальных видео: верхняя часть откидывается на 90° в сторону при необходимости. Съемная рукоятка регулируется по наклону и длине (от 16 до 24.5 см). Быстросъемную площадку стандарта Arca Swiss (ширина основания 38 мм) можно немного сдвигать вперед и назад для лучшей балансировки камеры по центру тяжести. Верхний винт размера 1/4", установочное гнездо – 3/8" с переходником на резьбу 1/4". Поскольку головка очень компактная, здесь не предусмотрены такие функции как настройка контрбаланса и сопротивления.

В целом, Fotopro Origin Video – это штатив профессионального уровня для видеографов, которые много снимают под открытым небом, в путешествиях. Он также хорошо подходит для наблюдательной оптики (бинокли с высокой кратностью увеличения, зрительные трубы).

Характеристики