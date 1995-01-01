Fotopro Origin Plus 20th Anniversary Edition – специальная версия штатив Origin Plus, выпущенная к 20-летнему юбилею компании. Это очень легкий карбоновый штатив, идеально подходящий для путешествий и съемки на выезде: при собственном весе чуть более 1.5 кг он выдерживает нагрузку 20 кг (и 25 кг, если не раскрывать последнюю секцию).

В сложенном положении диаметр штатива составляет всего 6.3 см, поэтому он легко ложится в ладонь. Многослойное карбоновое волокно прекрасно гасит микровибрации, идущие от поверхности, не входя с ними в резонанс. Клипсовые алюминиевые замки с пружинным механизмом выполнены в изогнутой форме, чтобы занимать меньше места. Пружины протестированы на более 5000 циклов открывания / закрывания, а сами замки могут быть в любой момент подтянуты шестигранным ключом. Центральную колонну можно отсоединить, оставив только короткий адаптер для съемки от уровня земли. Ключ для разборки располагается в углублении на самой колонне – очень удобно. Снизу на колонне установлен металлический крюк для балласта (мешка с песком или камнями) – рекомендуем пользоваться этим при съемке в ветренную погоду. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы из нержавеющей стали, которые обеспечивают лучшую фиксацию на открытом грунте. Резиновая накладка на одной из ножек согревает руки в холодную погоду.

На центральной крестовине расположено 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (монитор, микрофон, свет) через универсальные кронштейны типа Magic Arm. Еще одно такое гнездо имеется в основании головки.

Штатив комплектуется шаровой головкой O-8H: диаметр шара 44 мм, максимальная нагрузка 20 кг. На шар нанесено специальное покрытие, защищающее от песка. Быстросъемная площадка выполнена по популярному стандарту Arca Swiss и может быть заменена на более длинную или L-образную пластину при необходимости. Ось панорамирования блокируется отдельным замком, что дает возможность создавать панорамы из нескольких кадров, . Для точного выравнивания по горизонту предусмотрено 3 пузырьковых уровня: 1 на крестовине и 2 на головке, для горизонтальной и вертикальной ориентации соответственно.

Штатив прошел несколько этапов тестирования, в том числе тесты на коррозию при воздействии соленой воды и тесты на работу при экстремальных температурах (от -40° до +70° С).

В целом, Fotopro Origin Plus 20th Anniversary Edition – это штатив профессионального уровня для фотографов, которые много путешествуют, снимают под открытым небом или просто хотят иметь легкую и компактную, но при этом прочную и выносливую модель для выездной съемки.

Характеристики