Fotopro Origin O-9 – штатив флагманской линейки, готовый к работе с очень тяжелыми камерами, включая профессиональные зеркальные фотоаппараты со сверхдлиннофокусной оптикой, плечевые камкордеры и кинокамеры со сменной оптикой: максимальная нагрузка на ноги составляет 25 кг, на голову MH-12 – 6 кг. Штатив создан без центральной колонны: с тяжелыми камерами она представляет собой лишний рычаг, усиливающий колебания камеры. Кроме того, такая конструкция позволяет моментально перейти к ракурсу от уровня земли.

Видеоголовка MH-12 оснащена 6-ступенчатой регулируемой системой контрбаланса для оси продольного наклона: при правильной настройке камера сохраняет свое положение при любом уровне наклона. Это дает возможность не прилагать к управлению большие физические усилия, а управлять камерой буквально «на кончиках пальцев». Жидкостные картриджи на обеих осях (панорамирования и наклона) обеспечивают максимальную плавность всех движений и обладают бесступенчатой регулировкой сопротивления. Диапазон продольного наклона (Tilt): от +90° до -55°. Встроенная чаша позволяет быстро выровнять положение камеры по уровню горизонта при съемке на неровных поверхностях. Рукоятку можно установить с любой стороны, ее длина регулируется.

Штативная площадка снабжена 2 штативными винтами: 1/4"-20 для фотоаппаратов и легких видеокамер, 3/8"-16 для тяжелых видео- и кинокамер. Также присутствует подпружиненный штифт, предотвращающий самопроизвольное вращение камеры. Прямо внутри площадки с помощью магнитов удерживается шестигранный ключ. Головка поддерживает сторонние площадки: как стандарта Manfrotto 501 (50 мм), так и Arca Swiss (38 мм). Камера с площадкой устанавливаются одним движением, сверху вниз, не требуется искать точного попадания в пазы. Разблокировка площадки также происходит очень быстро: нажатием на боковую кнопку. Для безопасности можно активировать вторую ступень блокировки (ползунок).

Специальная форма ножек обеспечивает компактность в сложенном виде (по сравнению с трубами круглого профиля): диаметр всех ног в сложенном положении составляет всего 10 см. Такая форма также улучшает безопасную нагрузку и сопротивление скручиванию. Многослойное карбоновое 3К волокно производства Toray (Япония) прекрасно гасит микровибрации, идущие от поверхности, не входя с ними в резонанс. Клипсовые алюминиевые замки с пружинным механизмом выполнены в изогнутой форме, чтобы занимать меньше места. Снизу на крестовине предусмотрен металлический крюк для балласта – рекомендуем пользоваться этим для утяжеления штатива при съемке в ветренную погоду. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы из нержавеющей стали, которые обеспечивают лучшую фиксацию на открытом грунте, на снегу и тому подобных покрытиях.

На центральной крестовине расположено 2 резьбовых гнезда 1/4" и еще 1 гнездо 3/8", в которые можно установить дополнительные аксессуары (монитор, микрофон, свет) через универсальные кронштейны типа Magic Arm (продаются отдельно).

В целом, Fotopro Origin O-9 с головкой MH-12 – это штатив профессионального уровня для видеографов, которые используют длиннофокусную оптику (съемка спорта, дикой природы). Он также хорошо подходит для наблюдательной оптики (бинокли с высокой кратностью увеличения, зрительные трубы).

Характеристики