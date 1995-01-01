Fotopro Origin O-10 – высокопрочный карбоновый штатив, подходящий для фотоаппаратов со сверхдлиннофокусными объективами, профессиональных кино- и видеокамер, крупных клеточных сборок (ригов). Материал ног – углепластиковое волокно авиационного уровня производства Toray (Япония). Ноги штатива выдерживают нагрузку до 30 кг. Центральной колонны, как и у многих видеоштативов, здесь не предусмотрено, но в полностью разложенном виде высота составляет 170 см – этого более чем достаточно даже для людей высокого роста.

Штативная голова MH-13Q обладает очень необычной конструкцией: внешне выглядит как шаровая, но внутри располагаются жидкостные картриджи и динамическая система контрабаланса, облегчающая работу с тяжелой техникой: не требуется применять значительные усилия. Сила сопротивления регулируется отдельной рукояткой. Голова вращается на все 360°, а также наклоняется вперед / назад на +/- 30°. При этом поперечного наклона у шара нет, есть только выравнивающая чаша в основании диаметром 75 мм, которая дает возможность быстро установить камеру по линии горизонта на неровной поверхности. Выравниванию способствуют сразу 3 пузырьковых уровня: на крестовине ног, на голове и на съемной площадке – пользуйтесь тем, который удобнее. Голова использует систему двойного панорамирование: вращение камеры может осуществляться как с помощью шара, так и с помощью отдельной нижней платформы, которая оснащена своими жидкостными картриджами с умеренным сопротивлением. Если вам нужно панорамировать камерой в наклонном положении, второй способ удобнее: вы сначала фиксируете уровень наклона, блокируя шар, затем освобождаете ось панорамирования.

Чаша 75 мм является достаточно распространенной, поэтому при необходимости вы можете установить на штатив другие головы.

Еще одно необычное свойство: рукоятка устанавливается напрямую в быстросъемную площадку. Крепление рукоятки быстросъемное, поэтому если вы, к примеру, захотите переставить камеру на стабилизатор, то ручка снимается за пару секунд. Профиль площадки выполнен выполнен в форме ласточкиного хвоста стандарта Manfrotto (ширина в основании 50 мм). Длина площадки значительная – 15 см, это позволяет точно подобрать центр тяжести даже при съемке на габаритные камеры. Для установки камеры предусмотрены скользящие штативные винты 1/4" и 3/8", а также подпружиненная шпилька, предотвращающая самопроизвольное вращение камеры относительно площадки. В углублении на нижней части с помощью магнитов удерживается шестигранный ключ, который пригодится для установки камеры, а также для подтягивания замков ног. Конечно же, предусмотрены стопоры безопасности: разблокированная или плохо прижатая площадка не соскальзывает со штатива самостоятельно. Площадка устанавливается на голову простым движением сверху вниз, не требуется заводить ее в пазы. Фиксируется она прижимным рычажком.

Для установки дополнительного оборудования (свет, внешний монитор, смартфон и так далее) на центральной крестовине предусмотрено 2 гнезда 1/4"-20 и 1 гнездо типа Arri 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки).

В комплекте со штативом идет чехол с уплотненными стенкам для защиты от случайных ударов при транспортировке.

Fotopro Origin O-10 отлично подходит для съемки дикой природы, спорта, авиашоу, наблюдения за птицами, репортажной видеозаписи: для своего класса грузоподъемности он очень легкий (2.95 кг) и компактный, пешие переходы даже на большие расстояния с ним не составляют труда.

Характеристики