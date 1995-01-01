Fotopro Origin относится к флагманской линейке Pantour. Это очень легкий и прочный карбоновый штатив, идеально подходящий для путешествий и съемки на выезде: при собственном весе чуть более 1.3 кг он выдерживает нагрузку 15 кг (и 20 кг, если не раскрывать последнюю секцию). Ноги протестированы на 10 000 циклов выдвигания, замки – на 5000 циклов запирания, штатив выдерживает работу при экстремальных температурах (от -40° до +70° С) и протестирован на коррозионную стойкость после обработки солеными брызгами.

Специальная форма ножек обеспечивает компактность в сложенном виде: диаметр составляет всего 6.3 см, поэтому он легко ложится в ладонь, как бутылка воды. Многослойное карбоновое волокно прекрасно гасит микровибрации, идущие от поверхности, не входя с ними в резонанс. Клипсовые алюминиевые замки с пружинным механизмом выполнены в изогнутой форме, чтобы занимать меньше места. Центральную колонну можно отсоединить, оставив только короткий адаптер для съемки от уровня земли. Ключ для разборки располагается в углублении на самой колонне – очень удобно. Снизу на колонне установлен металлический крюк для балласта (рюкзака или мешка с песком / камнями) – рекомендуем пользоваться этим при съемке в ветренную погоду. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы из нержавеющей стали, которые обеспечивают лучшую фиксацию на открытом грунте, на снегу и тому подобных покрытиях. Резиновая накладка на одной из ножек согревает руки в холодную погоду.

На центральной крестовине расположено 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (монитор, микрофон, свет) через универсальные кронштейны типа Magic Arm (продаются отдельно). Еще одно такое гнездо имеется в основании головки.

Штатив комплектуется шаровой головкой O-7HS с быстросъемной площадкой стандарта Arca Swiss, которая может быть заменена на более длинную или L-образную пластину при необходимости. Ось панорамирования располагается над шаром и блокируется отдельным замком: при работе на неровных поверхностях сначала выровняйте камеру с помощью шара и 2 пузырьковых уровней, а затем можно разблокировать панорамирование для создания фотографий из нескольких кадров или для записи видео.

В целом, Fotopro Origin – это штатив профессионального уровня для фотографов, которые много снимают под открытым небом, используют тяжелую оптику. Он станет надежным спутником в ваших путешествиях.

Характеристики