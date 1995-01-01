Шарнирный кронштейн Fotopro Magic Arm 11
Код товара:УТ-00094492
Артикул:Fotopro Magic Arm 11
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Fotopro Magic Arm 11 - это легкий и прочный 11-дюймовый шарнирный кронштейн, предназначенный для установки дополнительного оборудования весом до 1 кг (мониторов, света, микрофонов) на штативы и стойки. Устройство весит всего 204 грамма и обеспечивает вращение на 360 градусов с надежной фиксацией центральным винтом.
Характеристики:
- Длина: около 24 см в разложенном виде (в сложенном — 13.2 см)
- Максимальная нагрузка: до 1 кг
- Крепления: винты 1/4" с обоих концов
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик и нескользящие элементы