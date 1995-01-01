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Шарнирный кронштейн Fotopro Magic Arm 11

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Код товара: УТ-00094492 Артикул: Fotopro Magic Arm 11 Код товара: УТ-00094492 Артикул: Fotopro Magic Arm 11 Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Fotopro Magic Arm 11 - это легкий и прочный 11-дюймовый шарнирный кронштейн, предназначенный для установки дополнительного оборудования весом до 1 кг (мониторов, света, микрофонов) на штативы и стойки. Устройство весит всего 204 грамма и обеспечивает вращение на 360 градусов с надежной фиксацией центральным винтом. Характеристики: Длина: около 24 см в разложенном виде (в сложенном — 13.2 см)

Максимальная нагрузка: до 1 кг

Крепления: винты 1/4" с обоих концов

Материалы: алюминиевый сплав, пластик и нескользящие элементы Видео Наш обзор

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