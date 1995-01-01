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Шарнирный кронштейн Fotopro Magic Arm 11

  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
  • Magic Arm 11
Код товара:УТ-00094492
Артикул:Fotopro Magic Arm 11

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fotopro Magic Arm 11 - это легкий и прочный 11-дюймовый шарнирный кронштейн, предназначенный для установки дополнительного оборудования весом до 1 кг (мониторов, света, микрофонов) на штативы и стойки. Устройство весит всего 204 грамма и обеспечивает вращение на 360 градусов с надежной фиксацией центральным винтом.

Характеристики:

  • Длина: около 24 см в разложенном виде (в сложенном — 13.2 см)
  • Максимальная нагрузка: до 1 кг
  • Крепления: винты 1/4" с обоих концов
  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик и нескользящие элементы