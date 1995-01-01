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Нашейное крепление Fotopro GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe

  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
  • GP-03 Pro для смартфона / экшн-камеры, MagSafe
Код товара:УТ-00089619
Артикул:GP-03 Pro

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Нашейное крепление Fotopro GP-03 Pro обеспечивает вам наиболее близкую перспективу к тому самому «виду от первого лица» (POV), который так популярен в социальных сетях. Вы можете использовать его для записи юмористических коротких роликов, путешествий, работы за столом, рыбалки, записи поездок за рулем и так далее. Крепление совместимо с экшен-камерами типа GoPro / DJI Osmo / Insta360, а также со смартфонами: магнитная площадка стандарта MagSafe напрямую совместима с последними поколениями iPhone, а телефоны Android могут работать либо через магнитный чехол, либо с помощью магнитных стикеров – в комплекте идет 2 штуки. Мощные неодимовые магниты с легкостью удерживают телефон на месте даже при активном движении.

Кронштейн крепления позволяет отрегулировать вынос и наклон телефона, который можно поставить как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Нашейная часть выполнена из толстого слоя силикона с металлическим сердечником из нержавеющей стали. Силикон мягкий, без запаха, не вызывает раздражения кожи. Часть, охватывающая шею сзади дополнительно расширена для большего комфорта. Рекомендуемый обхват шеи: от 36 до 52 см: может использоваться и подростками, и взрослыми людьми.

  • Материалы: силикон, АБС пластик, нержавеющая сталь, неодимовые магниты NdFeB N52
  • Длина оголовья: 60 см
  • Вес нетто: 222 г
  • Размеры упаковки: 17.2 х 17.2 х 3.7 см
  • Вес брутто: 320 г
  • Комплектация:
    • Крепление
    • Адаптер для экшн-камер
    • 2 магнитных клейких стикера типа MagSafe
    • Салфетка
    • Страховочный ремешок
    • Документация

Внимание: не рекомендуется использовать с телефонами Samsung, поддерживающими активные стилусы S-Pen, так как магнитное поле MagSafe может повредить электромагнитные свойства экрана, стилусы перестанут работать корректно.