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Штатив Fotopro FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг

  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
  • FY-830, 2D видеоголова MH-2A, до 4 кг
Код товара:УТ-00094500
Артикул:FY-830+MH-2A+SJ-86

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив Fotopro FY-830 – компактный трансформер, который может выполнят роль уличного штатива, настольного штатива, монопода и палки для селфи. Одна из ножек откручивается и соединяется с центральной колонной, либо же центральная колонна просто снимается со штатива в качестве селфи-палки 66 см. Длина монопода составляет 150 см. В сложенном виде штатив получается всего 33.5 см в длину – он легко убирается в рюкзак и в большинство плечевых сумок.

В ножках применены замки-эксцентрики: просто поверните ножку на себя, чтобы серые точки выстроились в ряд: это разблокирует сразу все секции. Выдвиньте ножку на требуемую длину и зафиксируйте поворотом в обратную сторону. Одна из ножек покрыта мягким силиконом для лучшего захвата и согревания рук в холодную погоду. На центральной крестовине предусмотрено резьбовое гнездо 1/4" для установки кронштейна типа Magic Arm: с его помощью можно добавить какой-либо аксессуар – например, смартфон или лампу подсветки. Адаптер для телефона идет в комплекте.

В основании центральной колонны располагается металлическое кольцо для груза, в комплекте также идет карабин. Это можно использовать для утяжеления штатива балластом при съемке в ветренную погоду.

Головка MH-2A – 2D головка с жидкостными картриджами, выдерживающая нагрузку до 4 кг. Картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона камеры. Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss: легко найти замену при утере, можно заменить на более длинную площадку для лучшей балансировки больших камер, можно заменить на угловую (L-образную) площадку для удобства вертикальной съемки. Есть пузырьковый уровень для точного выравнивания камеры по горизонту. Головка съемная, можно заменить при желании.

Характеристики

  • Головка: шаровая MH-2A, съемная
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 6
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 25 мм и менее
  • Углы наклона ног: 3 угла наклона
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Минимальная высота: 31.5 см
  • Максимальная высота: 145 см (монопод: 148.5 см)
  • Высота со сложенной центральной штангой: нет данных
  • Длина в сложенном положении: 32 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Вес: 1.11 кг
  • Страна производства: Китай