Штатив Fotopro FY-830 – компактный трансформер, который может выполнят роль уличного штатива, настольного штатива, монопода и палки для селфи. Одна из ножек откручивается и соединяется с центральной колонной, либо же центральная колонна просто снимается со штатива в качестве селфи-палки 66 см. Длина монопода составляет 150 см. В сложенном виде штатив получается всего 33.5 см в длину – он легко убирается в рюкзак и в большинство плечевых сумок.

В ножках применены замки-эксцентрики: просто поверните ножку на себя, чтобы серые точки выстроились в ряд: это разблокирует сразу все секции. Выдвиньте ножку на требуемую длину и зафиксируйте поворотом в обратную сторону. Одна из ножек покрыта мягким силиконом для лучшего захвата и согревания рук в холодную погоду. На центральной крестовине предусмотрено резьбовое гнездо 1/4" для установки кронштейна типа Magic Arm: с его помощью можно добавить какой-либо аксессуар – например, смартфон или лампу подсветки. Адаптер для телефона идет в комплекте.

В основании центральной колонны располагается металлическое кольцо для груза, в комплекте также идет карабин. Это можно использовать для утяжеления штатива балластом при съемке в ветренную погоду.

Головка 42QF – простая шаровая головка, выдерживающая нагрузку до 8 кг. Имеется отдельный замок оси панорамирования для съемки панорам из нескольких кадров. Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss: легко найти замену при утере, можно заменить на более длинную площадку для лучшей балансировки больших камер, можно заменить на угловую (L-образную) площадку для удобства вертикальной съемки. Есть пузырьковый уровень для точного выравнивания камеры по горизонту. Головка съемная, можно заменить при желании.

Характеристики