Fotopro DV-5A – это классический профессиональный штатив для съемки видео: спаренные ноги, чей угол разведения регулируется среднеуровневой стяжкой, 75-мм чаша для выравнивания камеры по горизонту на неровных покрытиях, головка с жидкостными картриджами и регулируемым сопротивлением для максимально плавного панорамирования и наклона. При этом модель DV-5A отличается большой высотой: до 193 см в полностью разложенном виде. Это, в частности, позволяет снимать над головами на многолюдных мероприятиях.

Головка достаточно стандартная, с длинной площадкой в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Manfrotto (50 мм в основании), которая устанавливается сверху вниз, одним движением сдвигается и блокируется одним поворотом боковой рукоятки. Площадка имеет достаточно большой запас хода (72 мм) для лучшей балансировки камер с тяжелыми объективами. Площадка оснащена 2 винтами (1/4" и 3/8"), а также подпружиненным штифтом, который предотвращает непроизвольное вращение совместимых камер.

Головка также совместима с площадками от стабилизаторов DJI Ronin серии RS (начиная с RS2), что позволяет быстро переходить от съемки с рук к съемке со штатива и обратно. Уровень сопротивления по каждой оси регулируется в зависимости от веса камеры и ваших личных предпочтений. Диапазон перемещения: продольный наклон -80° / 90°, панорамирование свободное, на все 360°.

Рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева, ее длина и угол наклона регулируются. На головке также предусмотрено дополнительное гнездо 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки) для установки дополнительного оборудования: например, монитора или осветителя. В специальном углублении с помощью магнитов зафиксирован шестигранный ключ.

В комплекте со штативом идет плотный защитный чехол из полиэстера 1680D.

Характеристики