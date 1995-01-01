Штатив Fotopro DV-5A, для видео, жидкостной головой, до 10 кг
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Характеристики
Описание
Fotopro DV-5A – это классический профессиональный штатив для съемки видео: спаренные ноги, чей угол разведения регулируется среднеуровневой стяжкой, 75-мм чаша для выравнивания камеры по горизонту на неровных покрытиях, головка с жидкостными картриджами и регулируемым сопротивлением для максимально плавного панорамирования и наклона. При этом модель DV-5A отличается большой высотой: до 193 см в полностью разложенном виде. Это, в частности, позволяет снимать над головами на многолюдных мероприятиях.
Головка достаточно стандартная, с длинной площадкой в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Manfrotto (50 мм в основании), которая устанавливается сверху вниз, одним движением сдвигается и блокируется одним поворотом боковой рукоятки. Площадка имеет достаточно большой запас хода (72 мм) для лучшей балансировки камер с тяжелыми объективами. Площадка оснащена 2 винтами (1/4" и 3/8"), а также подпружиненным штифтом, который предотвращает непроизвольное вращение совместимых камер.
Головка также совместима с площадками от стабилизаторов DJI Ronin серии RS (начиная с RS2), что позволяет быстро переходить от съемки с рук к съемке со штатива и обратно. Уровень сопротивления по каждой оси регулируется в зависимости от веса камеры и ваших личных предпочтений. Диапазон перемещения: продольный наклон -80° / 90°, панорамирование свободное, на все 360°.
Рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева, ее длина и угол наклона регулируются. На головке также предусмотрено дополнительное гнездо 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки) для установки дополнительного оборудования: например, монитора или осветителя. В специальном углублении с помощью магнитов зафиксирован шестигранный ключ.
В комплекте со штативом идет плотный защитный чехол из полиэстера 1680D.
Характеристики
- Головка: 2D видеоголовка с жидкостными картриджами и выравнивающей 75-мм полусферой
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 3
- Быстросъемная площадка: есть, стандарта Manfrotto 501PL / DJI RS (ширина в основании 50 мм)
- Диаметр ног: 22 мм и менее
- Углы наклона ног: угол регулируется среднеуровневой стяжкой
- Максимальная нагрузка: 10 кг (голова), 40 кг (ноги)
- Минимальная высота: 89.5 см
- Максимальная высота: 193 см
- Длина в сложенном положении: 96.5 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Регулировка силы трения: регулируемое сопротивление (по обеим осям)
- Вес: 3.61 кг (без головы), 5 кг (с головой)
- Страна производства: Китай