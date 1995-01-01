FotoproDV-3A Pro – высокопрочный штатив, выдерживающий нагрузки до 8 кг, что позволяет использовать длиннофокусную оптику, профессиональные видеокамеры (камкордеры), крупные сборки (риги) с большим количеством дополнительного оборудования, телескопы и так далее. Главной особенностью данной модели является механизм быстрого раскладывания ноже: достаточно потянуть всего за одну ручку, чтобы разблокировать все замки ног и выставить желаемую высоту. Складывание происходит точно так же.

2D видеоголовка оснащена жидкостными картриджами, которые делают движения камеры максимально плавными. Головка установлена в чашу диаметром 75 мм, что облегчает выравнивание камеры по горизонту при съемке на неровных поверхностях. Пузырьковый уровень в основании упрощает эту задачу.

Быстросъемная площадка выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Manfrotto (ширина в основании 50 мм). Она оснащена винтами 1/4" и 3/8", а также подпружиненной шпилькой, предотвращающей самопроизвольное вращение камеры. Площадка устанавливается на штатив вслепую, движением сверху вниз до защелкивания в замке, и затем поджимается винтом. Предусмотрен защитный механизм: даже плохо зафиксированная площадка не может самостоятельно съехать со штатива. В углублении под площадкой спрятан шестигранный ключ, который фиксируется там с помощью магнитов.

Сбоку на головке имеется резьбовое гнездо 1/4" для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофонов, мониторов) с помощью универсальных кронштейнов типа Magic Arm (продаются отдельно). Съемную длинную ручку можно установить как справа, так и слева, она регулируется по длине и углу наклона.

Максимальная высота штатива составляет 182.5 см – можно снимать в полный рост, не наклоняясь к камере. Спаренные ножки диаметром 22 мм скреплены между собой среднеуровневой стяжкой и заканчиваются широкими резиновыми наконечниками. Под наконечниками можно найти шипы для лучшей фиксации на открытом грунте, льду и тому подобных поверхностях.

В комплекте идет уплотненная сумка для хранения и транспортировки.

Характеристики