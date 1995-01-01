Fotopro DV-2 – прочный штатив, выдерживающий нагрузки до 8 кг, что позволяет использовать длиннофокусную оптику, профессиональные видеокамеры (камкордеры), крупные сборки (риги) с большим количеством дополнительного оборудования, телескопы и так далее. 2D видеоголовка оснащена жидкостными картриджами, которые делают движения камеры максимально плавными. Сопротивление регулируется с помощью отдельной рукоятки.

Головка имеет съемное основание в виде полушара 75 мм, которое облегчает выравнивание камеры по горизонту при съемке на неровных поверхностях. Пузырьковый уровень в основании упрощает эту работу. Полушар можно демонтировать, чтобы поставить голову на монопод, слайдер и другие держатели с плоской базой.

Быстросъемная площадка выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Manfrotto (ширина в основании 50 мм). Она оснащена винтами 1/4" и 3/8", а также подпружиненной шпилькой, предотвращающей самопроизвольное вращение камеры. Предусмотрен защитный механизм: площадку не снять со штатива, пока не будет нажата кнопка замка.

По бокам головки расположены резьбовые гнезда 1/4" и 3/8" для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофонов, мониторов) с помощью универсальных кронштейнов типа Magic Arm (продаются отдельно). Съемную длинную ручку можно установить как справа, так и слева.

Максимальная высота штатива составляет 180 см – можно снимать в полный рост, не наклоняясь к камере. Спаренные ножки диаметром 18 мм скреплены между собой среднеуровневой стяжкой и заканчиваются широкими резиновыми наконечниками. Под наконечниками можно найти шипы для лучшей фиксации на открытом грунте, льду и тому подобных поверхностях.

В комплекте идет уплотненная сумка для хранения и транспортировки.

Характеристики