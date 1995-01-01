Штатив Fotopro DV-2, с видеоголовой, до 8 кг
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Характеристики
Описание
Fotopro DV-2 – прочный штатив, выдерживающий нагрузки до 8 кг, что позволяет использовать длиннофокусную оптику, профессиональные видеокамеры (камкордеры), крупные сборки (риги) с большим количеством дополнительного оборудования, телескопы и так далее. 2D видеоголовка оснащена жидкостными картриджами, которые делают движения камеры максимально плавными. Сопротивление регулируется с помощью отдельной рукоятки.
Головка имеет съемное основание в виде полушара 75 мм, которое облегчает выравнивание камеры по горизонту при съемке на неровных поверхностях. Пузырьковый уровень в основании упрощает эту работу. Полушар можно демонтировать, чтобы поставить голову на монопод, слайдер и другие держатели с плоской базой.
Быстросъемная площадка выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Manfrotto (ширина в основании 50 мм). Она оснащена винтами 1/4" и 3/8", а также подпружиненной шпилькой, предотвращающей самопроизвольное вращение камеры. Предусмотрен защитный механизм: площадку не снять со штатива, пока не будет нажата кнопка замка.
По бокам головки расположены резьбовые гнезда 1/4" и 3/8" для крепления дополнительных аксессуаров (осветителей, микрофонов, мониторов) с помощью универсальных кронштейнов типа Magic Arm (продаются отдельно). Съемную длинную ручку можно установить как справа, так и слева.
Максимальная высота штатива составляет 180 см – можно снимать в полный рост, не наклоняясь к камере. Спаренные ножки диаметром 18 мм скреплены между собой среднеуровневой стяжкой и заканчиваются широкими резиновыми наконечниками. Под наконечниками можно найти шипы для лучшей фиксации на открытом грунте, льду и тому подобных поверхностях.
В комплекте идет уплотненная сумка для хранения и транспортировки.
Характеристики
- Головка: 2D видеоголовка с жидкостными картриджами и выравнивающей полусферой
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 3
- Быстросъемная площадка: есть, стандарта Manfrotto
- Диаметр ног: 18 мм спаренные
- Углы наклона ног: угол регулируется среднеуровневой стяжкой
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Минимальная высота: 68 см
- Максимальная высота: 180 см
- Длина в сложенном положении: 86 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Рабочая высота головки: 11 см
- Регулировка силы трения: есть, регулируемое сопротивление
- Вес: 3.85 кг
- Страна производства: Китай