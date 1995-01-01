Сумка Fotopro BN-2318, для аксессуаров, черная

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Код товара: УТ-00094501 Артикул: BN-2318 Black Код товара: УТ-00094501 Артикул: BN-2318 Black Вес 400 г Вместимость отсека для камеры Для аксессуаров Размеры внешние 25 х 15 х 10 см Вместимость аксессуары, электроника, кабели; общий объем 3 литра Цвет Черный Материал полиэстер 85% / полиуретан 15% Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 400 г Вместимость отсека для камеры Для аксессуаров Размеры внешние 25 х 15 х 10 см Вместимость аксессуары, электроника, кабели; общий объем 3 литра Цвет Черный Материал полиэстер 85% / полиуретан 15% Описание Сумка Fotopro BN-2318 в чёрном цвете надёжно защитит вашу фото и видеотехнику в дороге. Прочные материалы и продуманные отделения помогают аккуратно разместить камеру, например Osmo Pocket и различные аксессуары, а компактные габариты удобны для повседневного ношения. Стильный и практичный спутник для каждой съёмки. Характеристики: Объём: 3 л

Внутреннее отделение: съёмный внутренний вкладыш с разделителями

Внешние размеры: 25 х 15 х 10 см

Основной материал: полиэстер 85% / полиуретан 15%

Вес: 400 г Видео Наш обзор

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