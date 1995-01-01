Сумка Fotopro BN-2318, для аксессуаров, черная
Код товара:УТ-00094501
Артикул:BN-2318 Black
Товар не найден
Характеристики
Вес400 г
Вместимость отсека для камерыДля аксессуаров
Размеры внешние25 х 15 х 10 см
Вместимостьаксессуары, электроника, кабели; общий объем 3 литра
ЦветЧерный
Материалполиэстер 85% / полиуретан 15%
Описание
Сумка Fotopro BN-2318 в чёрном цвете надёжно защитит вашу фото и видеотехнику в дороге. Прочные материалы и продуманные отделения помогают аккуратно разместить камеру, например Osmo Pocket и различные аксессуары, а компактные габариты удобны для повседневного ношения. Стильный и практичный спутник для каждой съёмки.
Характеристики:
- Объём: 3 л
- Внутреннее отделение: съёмный внутренний вкладыш с разделителями
- Внешние размеры: 25 х 15 х 10 см
- Основной материал: полиэстер 85% / полиуретан 15%
- Вес: 400 г