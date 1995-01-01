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Сумка Fotopro BN-2318, для аксессуаров, черная

  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
  • BN-2318, для аксессуаров, черная
Код товара:УТ-00094501
Артикул:BN-2318 Black

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сумка Fotopro BN-2318 в чёрном цвете надёжно защитит вашу фото и видеотехнику в дороге. Прочные материалы и продуманные отделения помогают аккуратно разместить камеру, например Osmo Pocket и различные аксессуары, а компактные габариты удобны для повседневного ношения. Стильный и практичный спутник для каждой съёмки.

Характеристики:

  • Объём: 3 л
  • Внутреннее отделение: съёмный внутренний вкладыш с разделителями
  • Внешние размеры: 25 х 15 х 10 см
  • Основной материал: полиэстер 85% / полиуретан 15%
  • Вес: 400 г