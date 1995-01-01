Fotopro A4i – недорогой и многофункциональный алюминиевый штатив с возможностью трансформации в монопод. Данная модель отличается превосходной компактностью (43.5 см в сложенном виде) и малым весом: всего 1.26 кг. Он легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков, не перегружая вас, и при этом справляется даже с тяжелыми камерами с профессиональной длиннофокусной оптикой: макс. нагрузка составляет 8 кг. В комплекте идет тканевый чехол и адаптер для телефона.

Одну из ножек штатива можно отвинтить и состыковать с центральной колонной, это позволяет а) еще больше уменьшить вес, если монопода достаточно для стабилизации, и б) снимать с необычных ракурсов: к примеру, камеру можно поднять высоко над головой для съемки с перспективы дрона или для создания группового селфи.

На центральной крестовине предусмотрено 2 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, в них можно установить дополнительные аксессуары: светодиодную панель, микрофон, телефон и так далее (кронштейны для установки продаются отдельно). На колонне снизу располагается металлический крюк для груза, это повысит устойчивость при сильном ветре – просто добавьте утяжелитель. Колонну можно перевернуть на 180° для съемки от уровня земли, в том числе макро. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы для открытого грунта, снега и тому подобных покрытий.

Шаровая головка 42QJ обладает достаточно простой конструкцией: одна рукоятка блокирует весь шар, но есть возможность отдельно разблокировать ось горизонтального панорамирования – к примеру, для съемки панорам из нескольких кадров. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss: можно использовать более длинные для лучшей балансировки с тяжелыми объективами, L-образные площадки для удобства вертикальной съемки, ставить камеры в клетках и так далее.

Характеристики