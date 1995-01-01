Штатив Fotopro A4i с головой 42QJ, алюминиевый
Товар не найден
Характеристики
Описание
Fotopro A4i – недорогой и многофункциональный алюминиевый штатив с возможностью трансформации в монопод. Данная модель отличается превосходной компактностью (43.5 см в сложенном виде) и малым весом: всего 1.26 кг. Он легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков, не перегружая вас, и при этом справляется даже с тяжелыми камерами с профессиональной длиннофокусной оптикой: макс. нагрузка составляет 8 кг. В комплекте идет тканевый чехол и адаптер для телефона.
Одну из ножек штатива можно отвинтить и состыковать с центральной колонной, это позволяет а) еще больше уменьшить вес, если монопода достаточно для стабилизации, и б) снимать с необычных ракурсов: к примеру, камеру можно поднять высоко над головой для съемки с перспективы дрона или для создания группового селфи.
На центральной крестовине предусмотрено 2 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, в них можно установить дополнительные аксессуары: светодиодную панель, микрофон, телефон и так далее (кронштейны для установки продаются отдельно). На колонне снизу располагается металлический крюк для груза, это повысит устойчивость при сильном ветре – просто добавьте утяжелитель. Колонну можно перевернуть на 180° для съемки от уровня земли, в том числе макро. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы для открытого грунта, снега и тому подобных покрытий.
Шаровая головка 42QJ обладает достаточно простой конструкцией: одна рукоятка блокирует весь шар, но есть возможность отдельно разблокировать ось горизонтального панорамирования – к примеру, для съемки панорам из нескольких кадров. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss: можно использовать более длинные для лучшей балансировки с тяжелыми объективами, L-образные площадки для удобства вертикальной съемки, ставить камеры в клетках и так далее.
Характеристики
- Головка: 42QJ, шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Диаметр ног: 23 мм и менее
- Углы наклона ног: 3 угла наклона
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Минимальная высота: 43 см (49 см в виде монопода)
- Максимальная высота: 186 см (193 см в виде монопода)
- Высота со сложенной центральной штангой: 138 см
- Длина в сложенном положении: 43.5 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес: 1.26 кг (0.61 см в виде монопода)
- Страна производства: Китай