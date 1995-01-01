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Застежки для картин Fotografia самоклеющиеся, 9 пар

  • самоклеющиеся, 9 пар
  • самоклеющиеся, 9 пар
  • самоклеющиеся, 9 пар
  • самоклеющиеся, 9 пар
  • самоклеющиеся, 9 пар
Код товара:УТ-00070241
Артикул:FCHL - 9S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клейкие застежки Fotografia с технологией бесследного удаления созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стены. Все предметы, зафиксированные настенными застежкам, можно легко снять и поменять местами. Максимальная нагрузка: 0,25 кг на 1 пару полосок. В комплекте 9 пар полосок.