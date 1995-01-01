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Фотоальбом Fotografia традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330

  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
  • традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
Код товара:УТ-00021743
Артикул:FA-BB30 - 330

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Традиционный альбом с белыми листами из плотной бумаги и вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 30 х 30 см, книжный переплет. Фотографии крепятся на уголки, двухсторонние клейкие квадратики или фотоклей. Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома отнимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.