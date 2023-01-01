Фотоальбом Fotografia традиционный, 30х30 см, 30 листов, свадебный, FA-BB30 - 330
Код товара : УТ-00021743
Артикул : FA-BB30 - 330
1 980 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Уголки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
7.5х10 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
50 фото
Описание
Традиционный альбом с белыми листами из плотной бумаги и вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 30 х 30 см, книжный переплет. Фотографии крепятся на уголки, двухсторонние клейкие квадратики или фотоклей. Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома отнимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.