Традиционный альбом с белыми листами из плотной бумаги и вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 30 х 30 см, книжный переплет. Фотографии крепятся на уголки, двухсторонние клейкие квадратики или фотоклей. Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома отнимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.

Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.

Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.