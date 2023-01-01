Описание

Иллюстрированный тематический фотоальбом на рождение ребенка. 30 разворотов для записи истории вашего малыша, от появления на свет и до первого Дня рождения, с местами для фотографий и подписей. Листы из плотной, очищенной от кислот бумаги: не желтеют со временем и не вредят фотоснимкам. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей. Обложка из ламинированного картона, книжный переплет. Альбом поставляется в картонной коробке.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.