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Фотоальбом Fotografia 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235

  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
  • 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
Код товара:УТ-00061472
Артикул:FA-BBI30 - 235

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Иллюстрированный тематический фотоальбом на рождение ребенка. 30 разворотов для записи истории вашего малыша, от появления на свет и до первого Дня рождения, с местами для фотографий и подписей. Листы из плотной, очищенной от кислот бумаги: не желтеют со временем и не вредят фотоснимкам. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей. Обложка из ламинированного картона, книжный переплет. Альбом поставляется в картонной коробке.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.