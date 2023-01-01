Фотоальбом Fotografia 30х30 см 30 листов, детский иллюстрированный, FA-BBI30 - 235
Код товара : УТ-00061472
Артикул : FA-BBI30 - 235
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Иллюстрированный тематический фотоальбом на рождение ребенка. 30 разворотов для записи истории вашего малыша, от появления на свет и до первого Дня рождения, с местами для фотографий и подписей. Листы из плотной, очищенной от кислот бумаги: не желтеют со временем и не вредят фотоснимкам. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей. Обложка из ламинированного картона, книжный переплет. Альбом поставляется в картонной коробке.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.