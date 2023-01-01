Фотоальбом Fotografia традиционный, 29х32 см, 30 листов, свадебный, FA-EBB30 - 714
Код товара : УТ-00021757
Артикул : FA-EBB30 - 714
2 380 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Уголки
Материал обложки / страниц
Бумага
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
7.5х10 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Свадебный/Романтика
Количество фотографий
50 фото
Описание
Традиционный свадебный фотоальбом с белыми листами из плотной, очищенной от кислот бумаги (180 г/м.кв), листы проложены вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 29 х 32 см, 30 страниц скреплено в книжный переплет. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей. Для свадебных фото, снимков медового месяца, годовщины свадьбы и так далее. Твердая обложка обтянута искусственной кожей. В оконце на лицевой стороне обложки можно разместить вашу личную фотографию.
Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома занимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.