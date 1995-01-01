Клейкие двухсторонние стикеры Fotografia 500шт в ролике служат для вклейки фото в традиционные альбомы (и на другие поверхности). Цвет: белый. Размер стикера : 1,2х1,7 см. Стикеры для фотографий помогут вклеить снимки в альбом, не повредив их. Вы сможете надежно прикрепить карточку в фотоальбом. Такие стикеры пригодятся при создании фотоальбома своими руками, а также для стенгазет или самодельных плакатов.