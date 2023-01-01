Фоторамка Fotografia «Моя история», детская, 4х 4.5х6 см (FFM-523/4)
Код товара : УТ-00032640
Артикул : FFM - 523/4
1 490 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
4.5х6 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Металлическая фоторамка «Моя история» в тонком багете c глянцевой серебристой поверхностью. Рамка предназначается для фотографий первого года жизни ребенка. В белом паспарту предусмотрено 4 места для фотографий 4.5х6 см: на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью. Имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность, а также крепление для подвеса на стену.
Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит только для горизонтального размещения. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.