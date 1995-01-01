Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-522/3 детский
Код товара:УТ-00032639
Артикул:FFM - 522/3
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии7х10 см
Материал багетаМеталл
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий3 фото
Описание
Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор состоит из металлической фоторамки для 3 фотографий формата 10х12 см и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Фоторамка предназначена для установки на горизонтальную поверхность – стол или полку. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: серебристый.
Страна - производитель: Китай.