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Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-522/3 детский

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Код товара: УТ-00032639 Артикул: FFM - 522/3 Код товара: УТ-00032639 Артикул: FFM - 522/3 Размер фотографии 7х10 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 3 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 7х10 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 3 фото Описание Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор состоит из металлической фоторамки для 3 фотографий формата 10х12 см и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Фоторамка предназначена для установки на горизонтальную поверхность – стол или полку. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: серебристый. Страна - производитель: Китай. Видео Наш обзор

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