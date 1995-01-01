Подарочный набор, состоящий из металлической фоторамки для 3 фотографий формата 10х12 см и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка детской ножки. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: серебристый с хромированными полосками.
Страна-производитель: Китай.
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