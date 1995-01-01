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Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-521/3 детский

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Код товара: УТ-00032638 Артикул: FFM - 521/3 Код товара: УТ-00032638 Артикул: FFM - 521/3 Размер фотографии 7х10 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 3 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 7х10 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 3 фото Описание Подарочный набор, состоящий из металлической фоторамки для 3 фотографий формата 10х12 см и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка детской ножки. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: серебристый с хромированными полосками. Страна-производитель: Китай. Видео Наш обзор

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