Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-521/3 детский
Код товара : УТ-00032638
Артикул : FFM - 521/3
30%
1 250 ₽
880 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
10х12 см
Мультирама
Количество фотографий
3 фото
Описание
Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор представляет из себя металлическую фоторамку для фотографии 10х12 см. и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: серебристый с хромированными полосками.
Страна - производитель: Китай.