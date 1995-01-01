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Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-521/3 детский

  • подарочный набор FFM-521/3 детский
  • подарочный набор FFM-521/3 детский
  • подарочный набор FFM-521/3 детский
Код товара:УТ-00032638
Артикул:FFM - 521/3

Товар не найден

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Описание
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Описание

Подарочный набор, состоящий из металлической фоторамки для 3 фотографий формата 10х12 см и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка детской ножки. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: серебристый с хромированными полосками.

Страна-производитель: Китай.