Описание

Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор представляет из себя металлическую фоторамку для фотографии 10х12 см и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Общий размер фоторамки - 12х31 см. Цвет: розовый.

Страна - производитель: Китай.