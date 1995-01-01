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Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-519/2 детский

  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
  • подарочный набор FFM-519/2 детский
Код товара:УТ-00032636
Артикул:FFM - 519/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор представляет из себя металлическую фоторамку для фотографии 10х15 см. и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Цвет: серебристый.

Страна - производитель: Китай.