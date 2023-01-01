Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-519/2 детский
Код товара : УТ-00032636
Артикул : FFM - 519/2
30%
990 ₽
700 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор представляет из себя металлическую фоторамку для фотографии 10х15 см. и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Цвет: серебристый.
Страна - производитель: Китай.