Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор представляет из себя металлическую фоторамку для фотографии 10х15 см. и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Цвет: серебристый.
Страна - производитель: Китай.
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