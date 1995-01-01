Главная страница Фоторамки Мультирамки Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-519/2 детский

Фоторамка Fotografia подарочный набор FFM-519/2 детский

<

















>













Код товара: УТ-00032636 Артикул: FFM - 519/2 Код товара: УТ-00032636 Артикул: FFM - 519/2 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Подарочный набор для создания памятного коллажа из детской фотографии и отпечатка детской ножки. Набор представляет из себя металлическую фоторамку для фотографии 10х15 см. и губки с чернильной пропиткой для создания отпечатка. Цвет: серебристый. Страна - производитель: Китай. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.