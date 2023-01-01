Мультирамка Fotografia 6 фото: 5х 10х15 + 1х 13х18 см, светлое дерево (FFC-2025)
Код товара : УТ-00021996
Артикул : FFC - 2025
1 650 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Описание
Рамка-коллаж на 6 фотографий: 5 фото 10х15 см + 1 фото 13х18 см (в нижнем ряду по центру). Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло минеральное, толщиной 1.5 мм. Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.
Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.