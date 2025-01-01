Рамка-коллаж на 6 фотографий: 5 фото 10х15 см + 1 фото 13х18 см (в нижнем ряду по центру). Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах. В качестве стекла используется гибкая вставка из ПВХ – такая же прозрачная, но небьющаяся, что безопасно. Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.

Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.