Рамка-коллаж на 4 фотографии (3 фото 10х15 см + 1 фото 7.5х7.5 см). Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах. В качестве стекла используется гибкая вставка из ПВХ – такая же прозрачная, но небьющаяся, что безопасно. Цвет багета: белый с красным. Внешние размеры: 33.5 х 40 см, толщина рамки 2.4 см. Рамка сделана в романтическом стиле, хорошо подходит для свадебных фотографий, истории отношений и так далее.

Данная рамка предназначена для настенного размещения, для этого с тыльной стороны у нее имеются крепления под гвоздь или крючок. Все фоторамки надежно упаковываются нашими специалистами, чтобы вы получили их в самом лучшем виде. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок.

Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения или годовщину свадьбы.