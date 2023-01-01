Мультирамка Fotografia с LED подсветкой на 7 фото (FFC-2026), кремовая
Код товара : УТ-00021997
Артикул : FFC - 2026
2 190 ₽
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Характеристики
Размер
Встроенная подсветка
С подсветкой
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
12.5х17.5 см
Размер фотографии
10х15 см
Размер фотографии
8.5х8.5 см
Размер фотографии
7.5х7.5 см
Размер фотографии
12.5х12.5 см
Мультирама
Количество фотографий
7 фото
Описание
Фоторамка Fotografia для 7 фотографий: три фото формата 10х15 см и по одной фотографии 7.5х7.5, 8.5х8.5, 12.5х12.5, 12.5х17.5 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Цвет багета кремовый, имеется декоративная светодиодная подсветка, работающая от 2 батареек ААА. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета.
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено крепление под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.