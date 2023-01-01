Мультирамка Fotografia 6 фото 10х15 см, с подсветкой, кремовая
Код товара : УТ-00035424
Артикул : FFC - 2050
1 790 ₽
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Характеристики
Размер
Встроенная подсветка
С подсветкой
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка Fotografia для 6 фотографий формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Цвет багета кремовый, имеется декоративная светодиодная подсветка, работающая от 2 батареек ААА. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета.
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено крепление под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.