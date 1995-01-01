Фоторамка Fotografia для 1 фотографии 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Цвет багета кремовый, имеется декоративная светодиодная подсветка, работающая от 2 батареек ААА. Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данную рамку можно поставить на стол или полку (сзади имеется широкая ножка), а также подвесить на стене, для этого предусмотрено крепление под гвоздь или крючок. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.