Мультирамка Fotografia на 9 фото 10х15 (FFC-1021) белая
Код товара : УТ-00021958
Артикул : FFC - 1021
1 490 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Мультирамка "Fotografia". Коллаж на 9 фотографий формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - прозрачный лист ПВХ. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.