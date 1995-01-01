Мультирамка Fotografia на 8 фото (FFC-1004) белая
Код товара : УТ-00021545
Артикул : FFC - 1004
2 490 ₽
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Характеристики
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 8 фотографий с надписью "Family": 3 фотографии 10х15 см, 2 фотографии 13 х 18 см, 3 фотографии 10х10см. Материал багета: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал передней вставки – прозрачный пластиковый лист. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.