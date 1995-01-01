Мультирамка Fotografia на 6 фото (FFC-1020) белая
Код товара : УТ-00021957
Артикул : FFC - 1020
1 590 ₽
гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий 10 х 15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки –прозрачный пластиковый лист. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку.