Мультирамка Fotografia на 6 фото (FFC-1020) белая

0 0 отзывов Код товара : УТ-00021957 Артикул : FFC - 1020

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Размер фотографии 10х15 см Все характеристики Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий 10 х 15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки –прозрачный пластиковый лист. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку. Задать вопрос 30% 1 590 ₽ 1 120 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Размер Размер фотографии 10х15 см

Описание Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий 10 х 15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки –прозрачный пластиковый лист. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку.

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