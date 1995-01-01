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Мультирамка Fotografia на 3х 8х12 см + 3х 9,5х14х5 см, белая (FFC-1015)

  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 6 фото 10х15см (FFC-1015) белая
  • на 6 фото 10х15см (FFC-1015) белая
  • на 6 фото 10х15см (FFC-1015) белая
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 6 фото 10х15см (FFC-1015) белая
  • на 6 фото 10х15см (FFC-1015) белая
  • на 6 фото 10х15см (FFC-1015) белая
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
  • на 3х 9х13 см + 3х 10х15 см, белая (FFC-1015)
Код товара:УТ-00021952
Артикул:FFC - 1015

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка Fotografia позволяет разместить 6 фотографий: 3 фото 8х12 см + 3 фото 9,5х14х5 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. В качестве стекла используется гибкая вставка из ПВХ – такая же прозрачная, но небьющаяся, что безопасно.

Дизайн универсальный, хорошо подходит для любых снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок. Размеры рамки: 46 х 32 х 3 см, вес: 0.75 кг.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.