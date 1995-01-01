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Мультирамка Fotografia на 6 фото (FFC-2037) белая

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Код товара: УТ-00023983 Артикул: FFC - 2037 Код товара: УТ-00023983 Артикул: FFC - 2037 Размер фотографии 10х10 см, 13х18 см, 10х15 см, 9х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Количество фотографий 6 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х10 см, 13х18 см, 10х15 см, 9х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 6 фото Описание Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 3 фото 10х15 см, 1 фото 10х10 см, 1 фото 9х13 см, 1 фото 13х18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков. Видео Наш обзор

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