Мультирамка Fotografia на 6 фото (FFC-2037) белая
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Характеристики
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 3 фото 10х15 см, 1 фото 10х10 см, 1 фото 9х13 см, 1 фото 13х18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.