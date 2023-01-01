Мультирамка Fotografia на 6 фото (15х15 + 2х 13х13 + 3х 7.5х10 см) красная
Код товара : УТ-00021960
Артикул : FFC - 1023
1 080 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Красный
Размер фотографии
15х15 см
Размер фотографии
13х13 см
Размер фотографии
7.5х10 см
Мультирама
Количество фотографий
6 фото
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 6 фотографий: одну 15х15 см, две 13х13 см и три 7.5х10 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Дизайн хорошо подходит для романтических снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок. Размеры рамки: 46 х 36.5 х 2.5 см, вес: 500 г.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.