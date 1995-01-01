Мультирамка Fotografia позволяет разместить 6 фотографий: одну 10х15 см, одну 13х18 см, две 9х13 см и две 10х10 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Дизайн хорошо подходит для романтических снимков.

Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок. Размеры рамки: 41.5 х 44 х 3 см, вес: 750 г.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.