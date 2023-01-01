Мультирамка Fotografia 6 фото (10х15 + 13х18 + 2х 9х13 см + 2х 10х10 см), золотая
Код товара : УТ-00035042
Артикул : FFC - 1046
1 130 ₽
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Характеристики
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 6 фотографий: одну 10х15 см, одну 13х18 см, две 9х13 см и две 10х10 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Дизайн хорошо подходит для романтических снимков.
Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок. Размеры рамки: 41.5 х 44 х 3 см, вес: 750 г.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.