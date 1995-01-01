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Мультирамка Fotografia на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая

  • на 5 фото (3х 10х15 + 2х 9х9 см) белая
  • на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая
  • на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая
  • на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая
  • на 5 фото (3х 10х15 + 2х 9х9 см) белая
  • на 5 фото (3х 10х15 + 2х 9х9 см) белая
  • на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая
  • на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая
  • на 5 фото, 3х 10х15 + 2х 9х9 см, кремовая
  • на 5 фото (3х 10х15 + 2х 9х9 см) белая
  • на 5 фото (3х 10х15 + 2х 9х9 см) белая
Код товара:УТ-00021961
Артикул:FFC - 1024

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка Fotografia позволяет разместить 5 фотографий: три формата 10х15 см и еще две 9х9 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).

Дизайн универсальный, с имитацией старения, хорошо подходит для семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок. Размеры рамки: 48.5 х 35 х 2.5 см, вес: 1 кг.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.