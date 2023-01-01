Мультирамка Fotografia на 4 фото (2х 10x15 + 10х10 + 13х13 см), белая
Код товара : УТ-00028130
Артикул : FFC - 1035
1 090 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
13х13 см
Размер фотографии
10х15 см
Размер фотографии
10х10 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 4 фотографии: два 10х15 см, одно 10х10 см и еще одно 13х13 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Дизайн хорошо подходит для семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено два металлических кольца под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.