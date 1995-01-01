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Мультирамка Fotografia Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая

  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
  • Family Love, 4 фото (3х 10x15 + 13x13 см) кремовая
Код товара:УТ-00028129
Артикул:FFC - 1034

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка Fotografia «Family Love» позволяет разместить 4 фотографии: три 10х15 см и одно 13х13 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. В качестве стекла используется гибкая вставка из ПВХ – такая же прозрачная, но небьющаяся, что безопасно.

Дизайн хорошо подходит для семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено металлическое кольцо под гвоздь или крючок.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.