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Мультирамка Fotografia 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая

  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
  • 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
Код товара:УТ-00035040
Артикул:FFC - 1044

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 4 фотографии. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. В качестве стекла используется гибкая вставка из ПВХ – такая же прозрачная, но небьющаяся, что безопасно. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков