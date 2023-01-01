Мультирамка Fotografia 4 фото (4 / 10х15 см) FFC-1044 золотая
Код товара : УТ-00035040
Артикул : FFC - 1044
850 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 4 фотографии. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - надежное стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков