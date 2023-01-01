Мультирамка Fotografia 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
Код товара : УТ-00035044
Артикул : FFC - 1048
500 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 4 фотографии: одну формата 10х15 см, одну 10х10 см и две 5х5 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Дизайн хорошо подходит для семейных снимков.
Данная рамка предназначена для размещения на столе или полке, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрена широкая ножка-подставка.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.