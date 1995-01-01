Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Мультирамка Fotografia 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце

  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
  • 4 фото (10х15 + 10х10 + 2х 5х5 см), сердце
Код товара:УТ-00035044
Артикул:FFC - 1048

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Мультирамка Fotografia позволяет разместить 4 фотографии: одну формата 10х15 см, одну 10х10 см и две 5х5 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Дизайн хорошо подходит для семейных снимков.

Данная рамка предназначена для размещения на столе или полке, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрена широкая ножка-подставка.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.