Мультирамка Fotografia на 4 фото 10х15 см (FFC-2054) золотая
Код товара : УТ-00035533
Артикул : FFC - 2054
790 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 4 фотографии 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Универсальный дизайн, хорошо подходит для семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено металлическая скоба под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.