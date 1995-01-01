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Мультирамка Fotografia Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)

  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
  • Family на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1038)
Код товара:УТ-00028133
Артикул:FFC - 1038

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка Fotografia Family позволяет разместить 3 фотографии 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Дизайн хорошо подходит для семейных снимков.

Данная рамка предназначена для настенного размещения, для этого с тыльной стороны у нее имеется 2 металлических кольца.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.