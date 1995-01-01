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Мультирамка Fotografia на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)

  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
  • на 3 фото 10х15, белая с розовым паспарту (FFC - 1055)
Код товара:УТ-00053666
Артикул:FFC - 1055

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамка для новорожденного ребенка, белая с розовым паспарту. Место для 3 фотографий 10х15 см: по центру устанавливается фотография ребенка, по бокам можно поставить тоже фотографии или отпечатки его ладони и пяточки (в комплекте чернильная бумага для создания отпечатка). Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло минеральное, толщиной 1.5 мм. На заднике располагаются 2 металлических проушины для подвешивания на стене. Ножка не предусмотрена.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.